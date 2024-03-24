Isparta32spor Arnavutköy Belediyespor\'a 1-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Isparta32spor evinde karşılaştığı Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Mehmet Terece, Baykal Tuna, Şükrü Çavcı
Isparta32spor: Alp Tutar, İsmet Kavuştu (Fırat Aras dk. 46), Efe Can Saçıkara, Yiğithan Güveli, Gürkan Başkan, Mustafa Diler (Eyüpcan Delibalta dk. 88), Emre Can Atilla (Gökmen Aydoğdu dk. 55), Cemal Kızılateş, Muhlis İstemi (Ömer Çiçek dk. 81), Alim Harlak, Zeki Mert Saki (Mehmet Küçükdurmuş dk 46)
Arnavutköy Belediyespor: Oğuz Çalışkan, Abdullah Çelik, Hakan Çinemre (İsmail Tarım dk. 78), Caner Hüseyin Bağ (Kerem Kılıç dk. 78), Talha Bulut (Emre Keskin dk. 61), Cerem Talha Dinçer (Polat Yaldır dk. 68), İrfan Akgün, Oğuz Kocabal, Sirac Susancak, İsmail Hakkı Doğan, Onat Kutay Kurt (Erkul Küçük dk. 77)
Gol: Cerem Talha Dinçer (dk.45) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Mustafa Diler, Gökmen Aydoğdu (Isparta32spor) Sirac Susancak, Oğuz Çalışkan, Emre Keskin (Arnavutköy Belediyespor) - ISPARTA
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Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda İtalya'ya yenilerek ikinci oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, maç sonunda yaptığı açıklamada takımın performansından memnun olduğunu belirtti ve gelecekte daha büyük başarılar beklediğini söyledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki bir cip, elektrikli bisiklet sürücüsü İ.M'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet çarpıştığı trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde mobiletin havada savrulduğu ve sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Turgutluspor, evinde ağırladığı Sapanca Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Turgutluspor'un gollerini Alperen Aydın, Veysel Karani Ünal ve Uğur Kurt kaydederken, Sapanca Gençlikspor'un tek golünü Muhammed Egemen attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Amedspor, konuk ettiği 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor, geriye düştüğü maçta üstünlük sağlayarak galip geldi ve puanını 68'e çıkardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, A. Efes'e 81-76 mağlup oldu. Maçın sonucunda Manisa BBSK, lider takıma karşı dirense de galibiyeti elde edemedi.
Muğla temsilcileri Muğlaspor ve Yatağanspor arasında oynanan derbi maçında Muğlaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Maçta her iki takımın taraftarları da dikkat çeken tribün şovları sergiledi. Muğlaspor, Muhammet Ali Aydın'ın attığı 2 golle galibiyete ulaştı.
Corendon Alanyaspor, milli arada Curaçao Milli Futbol Takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor, geriye düştüğü maçta Anderson ve Sisto'nun golleriyle beraberliği sağladı. Curaçao'nun gollerini ise Margaritha ve Gorre attı. Alanyaspor'da 4 oyuncu milli takım aday kadrosunda olduğu için maçta forma giyemedi.
Karaman'da düzenlenen Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya 19 ilden 220 sporcu katıldı. Yoğun ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Şampiyonada birinci ve ikinci olan sporcular, 24-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de yapılacak olan Avrupa Kuraş Şampiyonası ümitler kategorisinde milli takım adına mücadele verecek.
Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup lideri Muğlaspor ile Yatağanspor arasında oynanan maçta protokol üyeleri arasında arbede yaşandı. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından protokolde Yatağanspor yönetim kurulu üyeleri ile Muğlasporlular arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Muğlaspor, maçı 2-1 kazandı.
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