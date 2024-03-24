Isparta32spor Arnavutköy Belediyespor\'a 1-0 mağlup oldu

Corendon Alanyaspor, Curaçao ile 2-2 berabere kaldı

Corendon Alanyaspor, milli arada Curaçao Milli Futbol Takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor, geriye düştüğü maçta Anderson ve Sisto'nun golleriyle beraberliği sağladı. Curaçao'nun gollerini ise Margaritha ve Gorre attı. Alanyaspor'da 4 oyuncu milli takım aday kadrosunda olduğu için maçta forma giyemedi.