İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yenip 8. haftayı galibiyetle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti. İBB Cebeci'de oynanan mücadele 97 dakika sürerken setler 25-23, 28-26 ve 25-21 sonuçlandı.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Erdal Akıncı, Yusuf Kaynar
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Selim Yıldız, Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Teppan, Hamdi Erkan (Tuğrul Düzce, Batu Akbaba, Eyüp Demirbiler, Batuhan Avcı, Ali Fazlı)
Altekma: Buculjevic, Young, Ulaş Dokumacı, Berk Dilmenler, Ewert, Abdülvahap Han (Hüseyin Şahin,Arda Kara, Zonca, Baha Akcagöz, Oğuzhan Tarakçı, Özgür Karababa, Tuna Uzunkol)
Setler: 25-23, 28-26, 25-21
Süre: 97 dakika (31, 37, 29)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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