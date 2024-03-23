İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, Ali Koç\'a Destek Açıkladı

Spor

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a desteğini açıkladı.

İstanbul Fenerbahçeliler Derneğinin Başakşehir'de bulunan merkezinde gerçekleştirilen iftara, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güleşçe, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Alper Aydoğdu, Havacı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği Başkanı Ahmet Enes Kartal, Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Eyüp Hacıbedel ile Sarı Lacivert Derneğini temsilen Volkan Akan katıldı.

İftarda konuşan dernek başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta yaşanan olaylara değinerek, "Şiddeti normalleştirmek isteyenlerin var olduğunu görünce hayretler içerisinde kalıyoruz. Yapılan saldırılar karşısında teslim olan 'Ne olursa olsun maçı tamamlamalıyım.' şeklinde gaflete düşen hakem, maç sonrası çıkan olayların en büyük müsebbibi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yeşil sahaların futbolcuların mahremiyet alanı olduğunu anlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Korner bayrağını mızrak gibi kullanarak futbolcularımızın üzerine saldırmayı 'normal bir saldırı' olarak nitelendirmek isteyen kişilerin insanlıkla alakasının olmadığı açık ve nettir. Yeşil saha futbolcunun mahremiyet alanıdır ve oraya kimse giremez. Sahaya giren kişileri iyi niyetli olarak görmek ya da bu saldırganlara karşı kendilerini savunmak amacıyla karşılık veren futbolcuları aslanların önüne atmaya çalışmak kin ve nefretin maşasını elinde tutmak anlamına gelmektedir. Kaldı ki haksız bir saldırıya karşı savunmada bulunmak hukuka uygunluk sebebidir."

Yaşanan olaylardan Türkiye Futbol Federasyonunun sorumlu olduğunu anlatan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkanımız Ali Koç'un bizlere uzun zamandır anlatmaya çalıştığı gerçekler artık gün yüzüne çıkmıştır. Fenerbahçeliyim diyen, bu kulübe aidiyet duyan her bir taraftarımız gerçekleri görmektedir. Ortaya koyduğu tarifsiz mücadelede başkanımız Ali Koç yalnız değildir, asla da yalnız kalmayacaktır. Genel kurulun, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir karar alacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Tüm kongre üyelerimize çağrımız, 2 Nisan'da Saracoğlu'nu hınca hınç doldurmaktır. Biz İstanbul Fenerbahçeliler Derneği olarak genel kurulun alacağı her türlü kararın arkasında duracağımızı kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız."

Konuşmaların ardından başkan Alaattin Yavuz Güneş, kulüp başkanı Ali Koç'un görevine devam etmesi için imza topladıklarını açıkladı.

Güneş, dernek olarak 130 imza beyannamesi verdiklerini ve başkan Koç'un haziranda gerçekleşecek olağan genel kurulda tekrar aday olması için imzaları teslim ettiklerini kaydetti.