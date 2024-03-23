İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, Ali Koç\'a Destek Açıkladı

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a desteğini açıkladı.
İstanbul Fenerbahçeliler Derneğinin Başakşehir'de bulunan merkezinde gerçekleştirilen iftara, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güleşçe, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Alper Aydoğdu, Havacı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği Başkanı Ahmet Enes Kartal, Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Eyüp Hacıbedel ile Sarı Lacivert Derneğini temsilen Volkan Akan katıldı.
İftarda konuşan dernek başkanı Alaattin Yavuz Güneş, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta yaşanan olaylara değinerek, "Şiddeti normalleştirmek isteyenlerin var olduğunu görünce hayretler içerisinde kalıyoruz. Yapılan saldırılar karşısında teslim olan 'Ne olursa olsun maçı tamamlamalıyım.' şeklinde gaflete düşen hakem, maç sonrası çıkan olayların en büyük müsebbibi olmuştur." ifadelerini kullandı.
Yeşil sahaların futbolcuların mahremiyet alanı olduğunu anlatan Güneş, şöyle devam etti:
"Korner bayrağını mızrak gibi kullanarak futbolcularımızın üzerine saldırmayı 'normal bir saldırı' olarak nitelendirmek isteyen kişilerin insanlıkla alakasının olmadığı açık ve nettir. Yeşil saha futbolcunun mahremiyet alanıdır ve oraya kimse giremez. Sahaya giren kişileri iyi niyetli olarak görmek ya da bu saldırganlara karşı kendilerini savunmak amacıyla karşılık veren futbolcuları aslanların önüne atmaya çalışmak kin ve nefretin maşasını elinde tutmak anlamına gelmektedir. Kaldı ki haksız bir saldırıya karşı savunmada bulunmak hukuka uygunluk sebebidir."
Yaşanan olaylardan Türkiye Futbol Federasyonunun sorumlu olduğunu anlatan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Başkanımız Ali Koç'un bizlere uzun zamandır anlatmaya çalıştığı gerçekler artık gün yüzüne çıkmıştır. Fenerbahçeliyim diyen, bu kulübe aidiyet duyan her bir taraftarımız gerçekleri görmektedir. Ortaya koyduğu tarifsiz mücadelede başkanımız Ali Koç yalnız değildir, asla da yalnız kalmayacaktır. Genel kurulun, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir karar alacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Tüm kongre üyelerimize çağrımız, 2 Nisan'da Saracoğlu'nu hınca hınç doldurmaktır. Biz İstanbul Fenerbahçeliler Derneği olarak genel kurulun alacağı her türlü kararın arkasında duracağımızı kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız."
Konuşmaların ardından başkan Alaattin Yavuz Güneş, kulüp başkanı Ali Koç'un görevine devam etmesi için imza topladıklarını açıkladı.
Güneş, dernek olarak 130 imza beyannamesi verdiklerini ve başkan Koç'un haziranda gerçekleşecek olağan genel kurulda tekrar aday olması için imzaları teslim ettiklerini kaydetti.
Son Dakika › Spor › İstanbul Fenerbahçeliler Derneği, Ali Koç'a Destek Açıkladı - Son Dakika
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile yarın finalde karşı karşıya gelecek. Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nde 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Rallide toplamda 16 araç yarış dışı kaldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve son hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı. Halkbank, Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta play-off 1. etap için yarışacak. Play-off 2. etap maçları ise 5 ila 8. sırayı belirleyecek. Bigadiç Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor küme düştü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Bak, Marmaris Beldibi Mahallesi'ne yapılacak 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, Gençlik Merkezi, tenis kortu ve futbol sahası alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, su sporları alanında yapılacak yatırımların Marmaris'e ve Türkiye sporuna hizmet edeceğini belirtti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Spor Toto, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 41-31 mağlup etti. İlk yarıyı 20-14 önde tamamlayan Spor Toto, müsabakayı 41-31 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, Trisome Oyunları'nda 50 metre kurbağalamada 46.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 200 metre karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Daha önce de 200 metre serbest kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya almıştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bakanlığa ait spor tesislerini inceleyerek, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi. Bakan Bak, futbol sahasını inceledi, gençlik merkezi ve kapalı spor salonu hakkında bilgi verdi. Ayrıca su sporları merkezi alanı hakkında da bilgi veren Bakan Bak, Marmaris'in spor kenti olacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?