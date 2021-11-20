"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin 2021'deki son durağı Esenyurt olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği kapsamında 2021 yılının son koşusu Esenyurt'ta gerçekleştirilecek.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin 5. etabı 28 Kasım Pazar günü Esenyurt'ta düzenlenecek. Saat 9.00'da başlayacak koşuda yaklaşık bin 250 sporcu, 5 kilometrelik parkurda ter dökecek. Katılımcıların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek.

İlk kez Esenyurt'ta gerçekleştirilecek organizasyona katılım için başvurular 23 Kasım Salı günü sona erecek.

Parkur

Doğan Araslı Bulvarı Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde başlayacak koşu, Firuzköy Bulvarı yönüne doğru devam edecek. Ters istikamette Firuzköy Bulvarı'nı takip edecek parkur, tekrar Doğan Araslı Bulvarı ile birleşecek. Yarış, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nden geçilerek başladığı noktada son bulacak.

Yarış günü saat 7.30'da araç trafiğine kapatılacak olan rota üzerindeki yollar 10.30'dan sonra açılacak.

Koronavirüs salgını önlemleri

Organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler alınacak.

Yarış kitleri dağıtılırken sporculardan 26 Kasım Cuma günü 09.00'dan sonra yapılmış PCR testi ya da iki aşılı aşı kartı ibraz etmesi istenecek. Etkinlik alanında bulunan sporcular yarış başlayana kadar maske takacak. Startlar, sosyal mesafeyi korumak adına iki dakikada bir olmak üzere 400'er sporcu ile yapılacak. Yarış sırasında maskesiz koşacak sporculara varış noktasında yeni maske verilecek.