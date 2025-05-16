İstanbul Yarı Maratonu'nda İyilikte Rekor Bağış Toplandı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu iyilikte de rekor kırdı. Adım Adım Derneği'nin İyilik Peşinde Koş Platformu'nda yer alan sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yardımseverlik koşusunda geçen yılın iki katından daha fazla bağış toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu iyilik rekorunda da ipi göğüsledi. 2008 yılında İstanbul Maratonu'yla başlayan, 2020'den itibaren yarı maratonda da yapılan yardımseverlik koşusu kapsamında toplanan bağış miktarı belli oldu. Adım Adım Derneği'nin İyilik Peşinde Koş Platformu'nda yer alan sivil toplum kuruluşları (STK), geçtiğimiz yılki yarışta toplanan bağışın iki katının üstüne çıkmayı başardı ve 14 milyon 732 bin 150 TL bağış topladı.

"Yarı maratonda iyilik için koştular"

27 Nisan tarihinde geleneksel Tarihi Yarımada parkurunda koşulan yarı maraton, bu yıl 13 bin kişinin katılımıyla koşularak tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşmıştı. Katılımcı rekoru kıran yarı maratonda "İyilik Peşinde Koş" sloganıyla yapılan yardımseverlik koşusuna bu yıl 32 sivil toplum kuruluşundan bin 317 gönüllü sporcu katıldı. Kampanya kapsamında 10 bin 661 bağışçıya ulaşan yardımseverlik koşuşunda toplanan miktar, geçtiğimiz yılki 6,4 milyon TL'lik bağışın iki katının üstüne çıkmayı başardı. Kurumsal takımlar tarafından toplanan bağış miktarının 5 milyon 681 bin 501 TL olduğu maratonda bağış miktarı toplamda 14 milyon 732 bin 150 TL oldu. Böylece Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nda toplanan bağış sayesinde 2 bin 36 canlının hayatına dokunulabilecek.

"En çok bağış toplayanlar belli oldu"

Hem maraton hem yarı maratonda devam eden İyilik Peşinde Koş'a katılan STK'lar ve koşu grupları, Adım Adım Derneği tarafından geçmiş bağış miktarlarına göre kategorilere ayrılıyor. STK'ların bağışçıları şeffaf dernek ve vakıflarla bir araya getirmek amacıyla kurulmuş Açık Açık'a bildirdikleri son bireysel bağış tutarlarına göre; 100 bin TL'den az bireysel bağış almış STK'lar "yıldız takım", 100 bin ila 1 milyon TL bireysel bağış almış STK'lar "genç takım", 1 milyon TL üzerinde bireysel bağış almış STK'lar ise "büyük takım" kategorisinde değerlendiriliyor.