İstanbul Yarı Maratonu'nda İyilikte Rekor Bağış Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbul Yarı Maratonu'nda İyilikte Rekor Bağış Toplandı

Geniş Video İzle

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nda, Adım Adım Derneği'nin 'İyilik Peşinde Koş' platformu aracılığıyla geçen yılın iki katından fazla bağış toplandı. 14 milyon 732 bin TL bağış toplayarak yardımcı kuruluşlar 2 bin 36 canlının hayatına dokunulabilecek.

16.05.2025 17:43  Güncelleme: 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu iyilikte de rekor kırdı. Adım Adım Derneği'nin İyilik Peşinde Koş Platformu'nda yer alan sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yardımseverlik koşusunda geçen yılın iki katından daha fazla bağış toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu iyilik rekorunda da ipi göğüsledi. 2008 yılında İstanbul Maratonu'yla başlayan, 2020'den itibaren yarı maratonda da yapılan yardımseverlik koşusu kapsamında toplanan bağış miktarı belli oldu. Adım Adım Derneği'nin İyilik Peşinde Koş Platformu'nda yer alan sivil toplum kuruluşları (STK), geçtiğimiz yılki yarışta toplanan bağışın iki katının üstüne çıkmayı başardı ve 14 milyon 732 bin 150 TL bağış topladı.

"Yarı maratonda iyilik için koştular"

27 Nisan tarihinde geleneksel Tarihi Yarımada parkurunda koşulan yarı maraton, bu yıl 13 bin kişinin katılımıyla koşularak tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşmıştı. Katılımcı rekoru kıran yarı maratonda "İyilik Peşinde Koş" sloganıyla yapılan yardımseverlik koşusuna bu yıl 32 sivil toplum kuruluşundan bin 317 gönüllü sporcu katıldı. Kampanya kapsamında 10 bin 661 bağışçıya ulaşan yardımseverlik koşuşunda toplanan miktar, geçtiğimiz yılki 6,4 milyon TL'lik bağışın iki katının üstüne çıkmayı başardı. Kurumsal takımlar tarafından toplanan bağış miktarının 5 milyon 681 bin 501 TL olduğu maratonda bağış miktarı toplamda 14 milyon 732 bin 150 TL oldu. Böylece Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nda toplanan bağış sayesinde 2 bin 36 canlının hayatına dokunulabilecek.

"En çok bağış toplayanlar belli oldu"

Hem maraton hem yarı maratonda devam eden İyilik Peşinde Koş'a katılan STK'lar ve koşu grupları, Adım Adım Derneği tarafından geçmiş bağış miktarlarına göre kategorilere ayrılıyor. STK'ların bağışçıları şeffaf dernek ve vakıflarla bir araya getirmek amacıyla kurulmuş Açık Açık'a bildirdikleri son bireysel bağış tutarlarına göre; 100 bin TL'den az bireysel bağış almış STK'lar "yıldız takım", 100 bin ila 1 milyon TL bireysel bağış almış STK'lar "genç takım", 1 milyon TL üzerinde bireysel bağış almış STK'lar ise "büyük takım" kategorisinde değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, İş Bankası, İstanbul, Etkinlik, İyilik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Yarı Maratonu'nda İyilikte Rekor Bağış Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:55:55. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Yarı Maratonu'nda İyilikte Rekor Bağış Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.