İstanbulspor, Boluspor'a Yenildi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Muammer Sarıkaya'nın yerden vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Jefferson'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken top Hüsamettin Yener'de kaldı. Hüsamettin'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında penaltı noktasında bulunan Daniel Avramovski'nin gelişine vuruşunda Ali Yaşar'a da çarpan top ağlara gitti. 0-1

16. dakikada Enes Alıç'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Daniel Avramovski kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada Ali Yaşar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Daniel Avramovski'ye çarpan topu kale önünde Muammer Sarıkaya kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 1-2

68. dakikada Diarra'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu kale önünde bulunan Muammer Sarıkaya'nın kafa vuruşuyla tamamlamak istedi fakat kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı çıkardı.

89. dakikada Mukairu'nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci İsa Doğan'dan seken top Eren Aydın'da kaldı. Eren'in kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Cem Özbay, Hüseyin Kıvanç Durmaz

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Özcan Şahan dk. 46), Okan Erdoğan, Michael Ologo, Ali Yaşar (Jackson dk. 84), Modestas Vorobjovas (Florian Loshaj dk. 84), Dijlan Aydın (Yusuf Ali Özer dk. 46), Muammer Sarıkaya, Diarra, Valon Ethemi, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Duhan Aksu, Fatih Tultak, David Sambissa, Racine Coly, Kubilay Sönmez

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç (Ali Ülgen dk. 67), Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin, Hüsamettin Yener (İlhami Siraçhan Nas dk. 86), Berk Yıldız (Eren Aydın dk. 67), Jefferson (Estrela dk. 37), Mukairu, Daniel Avramovski (Oulare dk. 86)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Babacar, Anıl Koç

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 29) (İstanbulspor), Daniel Avramovski (dk. 14 ve 16) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dijlan Aydın, Valon Ethemi (İstanbulspor), Çağlar Şahin Akbaba (Boluspor) - İSTANBUL