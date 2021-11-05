İstanbulspor Menemenspor maçı ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan ve ilk yarıda sisten dolayı duraklatılan İstanbulspor-Menemenspor müsabakası 62. dakikada tatil edildi. Müsabakanın ne zaman devam edeceği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

Yoğun sisten dolayı ilk yarıda duraklatılan ve ikinci yarısı yaklaşık 20 dakika geç başlayan İstanbulspor - Menemenspor maçı ikinci yarıda sisin etkisini arttırması sebebiyle ertelendi. İlk yarıda yaklaşık 5 dakika duraklatılan karşılaşma, ikinci yarıda da sis nedeniyle yaklaşık 20 dakika geç başladı. İkinci yarı başladıktan 17 dakika sonra ise sisin yoğunlaşması ile birlikte müsabakanın hakemi Burak Pakkan, maçı durdurarak soyunma odasına girdi ve maçın tatil edilmesine karar verdi.

İstanbulspor'un 2-0 üstün olduğu karşılaşma 62. dakikadan itibaren devam edecek. Maçın ne zaman oynanacağı ise TFF tarafından açıklanacak. - İSTANBUL