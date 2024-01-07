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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Kendi futbolumu takıma oynatmak istiyorum - Son Dakika
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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Kendi futbolumu takıma oynatmak istiyorum

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, kendi futbolumu takıma oynatmak istediğini ve bu şekilde devam edeceğini söyledi. Yakın, maçın genelinde iyi bir performans sergilediklerini ancak Fenerbahçe'nin kalitesinin kendilerinde olmadığını belirtti.

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Kendi futbolumu takıma oynatmak istiyorum
07.01.2024 - 18:51,
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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "90 dakikaya bakarsak kendi istediğim futbolu takıma oynatabiliyorum. Bizde Fenerbahçe'deki kalite yok tabi ki. Ama dediğim gibi kendi futbolumu takımıma oynatmak istiyorum ve böyle devam edecek" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Hakan Yakın, "İlk 5 dakikaya biraz uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık, daha sonra rakibimizden daha iyiydik. Çok iyi oynadık ama Fenerbahçe tabi ki çok güçlü bir rakip. 1-1 olduktan sonra futbol oynamaya çalıştık. Ondan memnunum. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan 2-1 geri düştük ve sonra konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe yakaladığı pozisyonları affetmedi ve devreye 4-1 girdik. Devre arası takımıma söyleyecek fazla bir şey yoktu. Ama 90 dakikaya bakarsak kendi istediğim futbolu takıma oynatabiliyorum. Bizde Fenerbahçe'deki kalite yok tabi ki. Ama dediğim gibi kendi futbolumu takımıma oynatmak istiyorum ve böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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