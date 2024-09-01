İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Mağlup olunacak maç değildi

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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Maçı koparacağımızı düşündüğümüz dakikalarda duran top golü ile mağlup olduk. Kazanmayı diğer maçlardaki kadar hak etmedik ama mağlup olunacak maç değildi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1'lik skora ile mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz, "Tahmin ettiğimiz gibi topun bizde kaldığı bir karşılaşmaydı. Özeleştirimiz, oyunu sürekli oynamak isteyen tarafız. Bu da bizi uyutuyor aslında. Zaman zaman oyunu azaltmamız gerekiyor ya da gerilimi düşürmemiz gerekiyor. Bunları yapamıyoruz. İlk yediğimiz golü dalgınlaştığımız anda yedik. Skoru yakaladıktan sonra kazanmak için hamleler yaptık. Yine maçı koparacağımızı düşündüğümüz dakikalarda duran top golü ile mağlup olduk. Kazanmayı diğer maçlardaki kadar hak etmedik ama mağlup olunacak maç değildi. Türk futbolunda son zamanlarda ılıman bir hava hakim. Çok fazla genç hakem var" ifadelerine yer verdi. - ANKARA