Italiano, Kocaelispor maçında Beşiktaş'ın 11'inde 4 değişikliğe gitti - Son Dakika
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Italiano, Kocaelispor maçında Beşiktaş'ın 11'inde 4 değişikliğe gitti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk ettiği maça Vincenzo Italiano'nun Amed Sportif Faaliyetler maçına göre 11'inde yaptığı 4 değişiklikle çıktı. Fabio Miretti ilk kez 11'de görev alırken, Junior Olaitan bu sezon ilk kez yedek kulübesinde başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, son oynadıkları Amed Sportif Faaliyetler maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Kocaelispor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, Kocaelispor karşısına son oynadıkları Amed Sportif Faaliyetler maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; Emmanuel Agbadou, Ernest Poku, Junior Olaitan ve İlhan Fakılı'nın yerine Emirhan Topçu, Vavlav Cerny, Fabio Miretti ve Leandro Trossard'ı görevlendirdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar, sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emirhan Topçu, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vavlav Cerny, Fabio Miretti, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Wilfred Ndidi, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Ernest Poku, Hyeon-Gyu Oh ve İlhan Fakılı görev bekledi.

Fabio Miretti, ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında oyuna sonradan dahil olan 23 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Marsilya mücadelesinde ise son anlarda süre almıştı.

Olaitan, ilk kez yedek soyundu

Beşiktaş'ta Beninli oyuncu Junior Olaitan, bu sezon siyah-beyazlıların çıktığı tüm resmi maçlarda 11'de başlarken; Kocaelispor karşısında yedek soyundu. Olaitan, Trendyol Süper Lig'de 6, Avrupa kupalarında ise 7 müsabakada sahaya 11'de çıktı.

Kaynak: İHA
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