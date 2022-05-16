İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı! - Son Dakika
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İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!

16.05.2022 17:13

Milan, İtalya Serie A'da şampiyonluk yolunda son haftaya önde girerek büyük bir avantaja sahip oldu. Bu kapsamda taraftarla bütünleşen Milan'ın efsane oyuncusu Zlatan İbrahimovic, yaşadığı sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı.

İtalya Serie A'da Milan forması giyen ikonik golcü Zlatan İbrahimovic, yaptığı hareketle yine spor gündemine oturdu. İbrahimovic, top koşturduğu Milan'ın ligin son haftasına ezeli rakibi İnter'in 2 puan önünde girmesiyle sevincin dozunu biraz fazla kaçırdı.

ATALANTA MAÇI SONRASI BÜYÜK COŞKU

Serie A'da oynanan Atalanta maçını 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Milan'da taraftarlar takım otobüsünü tezahüratlarla San Siro'ya kadar yolcu etti.

OTOBÜS CAMINI ÇATLATTI

O esnada büyük coşkuya katılan Zlatan Ibrahimovic, sevinçten otobüs camına iki eliyle vurdu. Kontrolsüz gücün kurbanı olan Zlatan'ın müdahalesi sonrası otobüs camı çatladı.

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Brezilyalı Ana Beatriz Correa Kuzeyboru'da Brezilyalı Ana Beatriz Correa Kuzeyboru'da

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Son Dakika Spor İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı! - Son Dakika
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