İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu - Son Dakika
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İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu

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A Milli Takımımız'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti. Bu sakatlığı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını kaçıran 24 yaşındaki milli futbolcu, Avusturya'da başarılı bir ameliyat geçirdi.

15.06.2024 22:52
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EURO 2024 öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve EURO 2024 kadrosundan çıkarılan milli futbolcu Ozan Kabak, Avusturya'da ameliyat oldu.

AVUSTURYA'DA AMELİYAT OLDU

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi ve "İtalya ile Türkiye arasında 4 Haziran'da oynanan özel maçın ilk yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Millî Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu

NE OLMUŞTU?

İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak, sedyeyle oyun alanını terk etmiş ve hastaneye götürülmüştü. Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmiş ve 24 yaşındaki stoper, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımı' mızın EURO 2024 kadrosundan çıkarılmıştı.

İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu

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Son Dakika Spor İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu - Son Dakika

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