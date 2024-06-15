İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu

Spor

EURO 2024 öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve EURO 2024 kadrosundan çıkarılan milli futbolcu Ozan Kabak, Avusturya'da ameliyat oldu.

AVUSTURYA'DA AMELİYAT OLDU

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi ve "İtalya ile Türkiye arasında 4 Haziran'da oynanan özel maçın ilk yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Millî Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.