İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11\'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.45'TE

İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Salih, İsmail, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.