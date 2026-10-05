İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

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İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11\'leri belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.45'TE

İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Salih, İsmail, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.

A Milli Futbol TakımıMilli TakımTürkiyeİtalyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hasan Demirhan Hasan Demirhan:
    umarım İtalya iyi davranır. ?? 6 0 Yanıtla
  • Metin şen Metin şen:
    bu antrenör İlhan Fakılı yu oynatmaya yemin mi etti acaba… 5 0 Yanıtla
  • erkan demir erkan demir:
    Aral ı almışlar Alla alla...Faturayı bi trabzon sporluya kesmeyin he tfffffff....rezil olmuşlar şimdi ts li alıyo takıma 3 0 Yanıtla
  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    fark loading 2 0 Yanıtla
  • Halil Sahin Halil Sahin:
    inşallah yine farklı yenilirsiniz bu cenabet montollo ile 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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