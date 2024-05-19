İzmir\'de düzenlenen Gençlik Haftası Okçuluk Şampiyonası sona erdi

Spor

Okçulukta İzmir'de düzenlenen alt yaş gruplarındaki 2024 Gençlik Haftası Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Atatürk Stadı'nda 13 Mayıs Pazartesi günü başlayan organizasyonda 134 kulüpten 1102 sporcu mücadele etti.

Bugünkü atışlarla tamamlanan organizasyonda klasik yay 21 yaş altı kadınlarda ilk 3 sıra Melissa Ahmed (Vedat Erbay Spor Kulübü), Sıla Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyespor) ve Alçin Duru Akboğa'dan (Vedat Erbay Spor Kulübü), erkeklerde ise Mustafa Özdemir (Alp Okçuluk Spor Kulübü), Arda Ege Dönmezgüç (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor) ve Mustafa Buğrahan Çoban'dan (Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor) oluştu.

Vedat Erbay Spor Kulübü 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz, Okçular Vakfı Spor Kulübü ise 4 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya ile en fazla madalya kazanan kulüpler oldu.