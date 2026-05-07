İzmir'de Futbol Turnuvasıyla Çocuklara Spor Sevgisi Aşılandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın çocukları suçtan uzaklaştırıp spora yönlendirmek amacıyla hazırladığı proje kapsamında İzmir'de 33 ilkokuldan toplam 396 öğrencinin katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi. Heyecan dolu anlar yaşanan turnuvada Kocatepe İlkokulu şampiyon oldu. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, "Çocukların sadece akademik başarıları değil, diğer alanlarında başarılı olmalarını sağlamak için bu turnuvayı düzenledik. Çocuklarımız burada takım ruhunu, birlikte bir şeyleri başarabilmeyi, özgüven, öz saygılarını kazanıyorlar.

İçişleri Bakanlığı çocukları suçtan uzaklaştırıp spora yönlendirmek amacıyla 'Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi'ni hazırladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortaklaşa düzenlenen Konak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de iş birliğinde İzmir'de futbol turnuvası düzenlendi. Vali Kazımpaşa İlkokulu koordinatörlüğündeki Konak İlkokullar Arası Futbol Turnuvası'na; 33 ilkokuldan toplam 396 öğrenci katıldı. Etkinlikle ayrıca sporun birleştirici gücü ön plana çıkarılırken, okullar arası dayanışmanın da güçlendirilmesi amaçladı. Heyecan dolu geçen turnuvada çocuklar hem rekabet etti hem de eğlendi. Turnuvanın 3'üncülüğünü, İsmetpaşa İlkokulu'nu 5-0'luk skorla geçen Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'nun oldu. Final müsabakasını ise Gaziosmanpaşa İlkokulu'nun 3- 0 yenen Kocatepe İlkokulu kazanarak şampiyon oldu. Ardından kupa töreninde takımlar madalya ve kupalarını aldı.

'KAZANAN ÇOCUKLAR OLACAK'

Turnuvanın koordinatörü Vali Kazımpaşa İlkokulu Müdürü Ömer Kıyak, "Çocuklar için iyi örnekler de olsun istedik. Başardığımıza da inanıyorum. Özellikle çocuklara ileride bir hatıra bırakmak istedik. 20 veya 30 yaşına geldiklerinde onlara 'İlkokulda bunu yaşadım' dedirtebilmek. Katılım çok güzel. Her okul turnuvaya sahip çıktı. Herkes destek verdi. Kazanan çocuklar olacak" dedi.

'İYİ BİREY OLMAYI ÖĞRENİYORLAR'

Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, "İçişleri Bakanlığımız koordinesinde yürütülen proje kapsamında ilkokullardaki tüm öğrencilerimizin de katılımıyla çok güzel bir turnuvanın final heyecanını yaşadık. Çocuklarımız eğitim- öğretim hayatlarına devam ederken sporla yaşam becerisi kazanmış bireyler olarak centilmenliği, paylaşmayı, ekip ruhunu öğreniyorlar. Müsabakalarda dereceler elde ederek özgüvenlerini iyi bir birey olmayı, yardımlaşmayı, vicdan sahibi bireyler olmayı, sporla birlikte eğitim öğretim hayatında bir yerlere gelmeyi bu turnuvalar vesilesiyle bir kez daha idrak ediyorlar" dedi.

ÖZGÜVEN, ÖZ SAYGILARINI KAZANIYORLAR

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut da "Çocukların sadece akademik başarıları değil, diğer alanlarında başarılı olmalarını sağlamak için bu turnuvayı düzenledik. Çocuklarımız burada takım ruhunu, birlikte bir şeyleri başarabilmeyi, özgüven, öz saygılarını kazanıyorlar" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,