İzmir'de maraton zamanı - Son Dakika
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İzmir'de maraton zamanı

16.04.2022 11:07
İzmir'de maraton zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3'üncüsünü düzenlediği Maraton İzmir'de start, yarın verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3'üncüsünü düzenlediği Maraton İzmir'de start, yarın verilecek. Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonu saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak. Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Maraton İzmir'de 43 farklı ülkeden 552 yabancı koşucu yarışacak.

10 KİLOMETRELİK PARKURDA 4 BİNİN ÜZERİNDE ATLET

Maraton İzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20'de verilecek. 10 kilometrelik yarışta 4 binin üzerinden atlet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.

HEDEF ATIKSIZ MARATON

Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir bir dünya" için belirlediği, "Küresel Amaçlar" sloganlarıyla koşulacak Maraton İzmir'de hedef ise atıksız maraton olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek. Maraton İzmir'de, koşuculara verilecek pet şişeler atık kutularında toplanarak geri dönüştürülecek ve gelecek yıl kullanılacak yarış tişörtlerinin ana maddesini oluşturacak. Madalyalar da geri dönüşümlü malzemeden olacak. Maraton İzmir'in etkinlik alanındaki tüm malzemeler de yine geri dönüştürülebilir olacak. Sporculara dağıtılacak kitler dahi yine geri dönüşümlü malzemeden yapılan çantalar içinde teslim edilecek. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde tek tek toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

STK'LARLA İŞBİRLİĞİ

Adım Adım ile yapılan sivil toplum işbirliği kapsamında sporcular sivil toplum kuruluşları için koşabiliyor, bu sporcular aracılığıyla ise kuruluşlara bağış yapılabiliyor. 4 Nisan'da başlatılan Maraton İzmir Adım Adım Yardımseverlik Koşusu bağış kampanyalarına ise 7 bin 420 bağışçı şimdiden toplam 1.5 milyon TL bağışladı. Bağış kampanyaları 2 Mayıs'a kadar devam edecek.


İzmir'de maraton zamanı
İzmir'de maraton zamanı
İzmir'de maraton zamanı
İzmir'de maraton zamanı
İzmir'de maraton zamanı
İzmir'de maraton zamanı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'de maraton zamanı - Son Dakika


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