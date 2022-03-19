İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı

19.03.2022 19:56
İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe, küme düşme hattında kaldı. Maçın bitiminde taraftarlar takımı protesto ederken İzmir ekibinin kalecisi İrfan Can Eğribayat, sinirden adeta delirdi. Bir taraftarla sözlü tartışmaya giren 23 yaşındaki kaleci, güvenlik güçleri ve takım arkadaşlarının uğraşlarıyla soyunma odasına götürüldü.

Süper Lig'de kalma umutları her geçen maç azalan Göztepe'de, Alanyaspor'a 2-0 kaybedilen maç sonrası sinirler gerildi. Maç sonu sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını ıslıklarken, kaleci İrfan Can Eğribayat sinirlerine hakim olamadı.

İzmir'de ortalık bir anda karıştı! Göztepeli futbolcu ile taraftar birbirine girdi

SOYUNMA ODASINA GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLDÜ

Taraftara tepki gösteren İrfan Can Eğribayat, tribüne doğru hareketlendi. Güvelik güçleri ve takım arkadaşları 23 yaşındaki kaleciyi güçlükle tutarken, sakinleştirmek için sürekli telkinde bulundular. Yoğun uğraşlar sonucunda genç kaleci soyunma odasının yolunu tuttu.

İzmir'de ortalık bir anda karıştı! Göztepeli futbolcu ile taraftar birbirine girdi
Görüntü: Beinsports
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Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Eğribayat, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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