Süper Lig'de kalma umutları her geçen maç azalan Göztepe'de, Alanyaspor'a 2-0 kaybedilen maç sonrası sinirler gerildi. Maç sonu sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını ıslıklarken, kaleci İrfan Can Eğribayat sinirlerine hakim olamadı.
Taraftara tepki gösteren İrfan Can Eğribayat, tribüne doğru hareketlendi. Güvelik güçleri ve takım arkadaşları 23 yaşındaki kaleciyi güçlükle tutarken, sakinleştirmek için sürekli telkinde bulundular. Yoğun uğraşlar sonucunda genç kaleci soyunma odasının yolunu tuttu.
Son Dakika › Spor › İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı - Son Dakika