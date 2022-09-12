İzmir haberi: Bodrumspor ilk üzüntüsünü İzmir'de yaşadı - Son Dakika
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İzmir haberi: Bodrumspor ilk üzüntüsünü İzmir'de yaşadı

12.09.2022 10:32
İzmir haberi: Bodrumspor ilk üzüntüsünü İzmir'de yaşadı

İzmir spor haberi: SPOR Toto 1'inci Lig'de 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ilk sezonuna lider başlayan Bodrumspor, ilk mağlubiyeti geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off finalini kazandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaşadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ilk sezonuna lider başlayan Bodrumspor, ilk mağlubiyeti geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off finalini kazandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaşadı. Henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Altay'a konuk olan yeşil-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Altay'ın kazanmayı hak ettiğini belirterek kötü oynadıklarını ifade etti.

Altay karşısında oyun ve mücadele olarak eksik kaldıklarını anlatan Taşdemir, "Rakibimiz çok doğru oynadı, doğru kapattı ve iyi mücadele ettiler. Yüreklerini ortaya koydular diyebilirim. Bundan önceki maçlarımıza nazaran biz birazcık daha eksik kaldık. Oyunun geneli ortada geçse bile rakibimiz kısmen bizden daha üstündü. Altay galibiyeti hak etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki maçlarımıza odaklanmaya çalışacağız" dedi.


- Bodrum
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Kaynak: DHA

Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberi: Bodrumspor ilk üzüntüsünü İzmir'de yaşadı - Son Dakika

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