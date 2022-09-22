İzmir spor haberi | Pınar Karşıyaka'da Kuzminskas imzayı attı - Son Dakika
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İzmir spor haberi | Pınar Karşıyaka'da Kuzminskas imzayı attı

22.09.2022 10:06
İzmir spor haberi | Pınar Karşıyaka'da Kuzminskas imzayı attı

Gelen İzmir haberlerine göre Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi as kadrosunu Berkan Durmaz hariç tamamen değiştirip tüm yabancılarını yenileyen Pınar Karşıyaka, bir süredir pazarlık halinde olduğu Litvanyalı yıldız Mindaugas Kuzminskas'a kavuştu.

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi as kadrosunu Berkan Durmaz hariç tamamen değiştirip tüm yabancılarını yenileyen Pınar Karşıyaka, bir süredir pazarlık halinde olduğu Litvanyalı yıldız Mindaugas Kuzminskas'a kavuştu.

Uzun soluklu kariyerinde NBA'de New York Knicks dahil olmak üzere Avrupa'da Zalgiris Kaunas, Unicaja Malaga, Olimpia Milano, Olympiakos, Lokomotiv Kuban ve Zenit gibi birçok takımda forma giyerek EuroBasket'te 2013 ve 2015 yıllarında milli formayla gümüş madalya kazanan 32 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet imzayı attı. Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi 6'ncı yeni yabancısı olan yıldız basketbolcu, son olarak EuroBasket 2022'de Litvanya Milli Takımı'nda 10 sayı, 2.5 ribaund, 0.7 asist, geçen sezon Euroleague'de Zenit formasıyla 7.7 sayı ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberi | Pınar Karşıyaka'da Kuzminskas imzayı attı - Son Dakika

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