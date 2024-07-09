İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İzmit Belediyesi sporcularını tebrik etti - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İzmit Belediyesi sporcularını tebrik etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde İzmit Belediyesi sporcularını tebrik etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İzmit Belediyesi adına mücadele eden pehlivanları tebrik etti. Başkan Hürriyet, sporcuların gösterdiği azim ve kararlılığın gurur kaynağı olduğunu belirtti.

09.07.2024 08:57  Güncelleme: 08:58
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İzmit Belediyesi adına mücadele eden pehlivanları tebrik etti.

Başkan Hürriyet, mesajında şu ifadeleri kullandı, "Sevgili sporcularımız ve değerli antrenörlerimiz, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İzmit Belediyesi adına mücadele eden değerli güreşçilerimizi ve onları büyük bir özveri ile çalıştıran hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Oğuzhan Ünal, Barış Kemal Yiğit, Özgür Güreşen, Deniz Can, Sadık Akpolat, Metehan Yaylacı ve Furkan Güler, her birinizin gösterdiği azim ve kararlılık bizleri gururlandırdı. Oğuzhan Ünal'ın çeyrek finale kadar yükselmesi, Barış Kemal Yiğit ve Özgür Güreşen'in 16'lık turda sergiledikleri üstün performans, Deniz Can, Sadık Akpolat, Metehan Yaylacı ve Furkan Güler'in destek küçük boylarında gösterdikleri mücadele, İzmit'in sporcularının ne denli güçlü ve yetenekli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarılarınızda büyük emekleri olan güreş takımının hocası Erdinç Yıldız'a ve güreşten sorumlu hocamız Bayram Güreşen'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin liderliğinde sporcularımızın her geçen gün daha da güçlendiğini görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İzmit Belediyesi sporcularını tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İzmit Belediyesi sporcularını tebrik etti - Son Dakika
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