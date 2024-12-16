Colani, Suriye\'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu

Dünya

Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğünü yaptığı silahlı muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasıyla son bulan operasyonların ardından bir anda dünyanın tanıdığı isim haline gelen HTŞ lideri Colani, ülkeyi nasıl yönetecekleri ile ilgili bilgiler verdi.

"ZORUNLU ASKERLİK KALDIRILACAK"

AlarabyTV'ye konuşan Colani, Suriye devletini nasıl yöneteceğine dair ilk kapsamlı açıklamalarında "Zorunlu askerlik kaldırılacak, silahlı gruplar dağıtılacak, silah yalnızca devletin elinde olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARA BİRİMİNE GEÇECEĞİZ"

"Çok önemli ekonomik kararlar alınacak" diyen Colani, mevcut para biriminin istikrar kazanmasının ardından yeni para birimine geçileceğini de duyurdu. Öte yandan Colani röportajda "Öncelikli olarak yıkılan evlerin inşası ve son göçmene kadar tüm mültecilerin geri dönüşü sağlanacak" ifadelerini de kullandı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.