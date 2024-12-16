Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu - Son Dakika
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Dünya

Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu

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61 yıllık Baas rejimini sona erdiren muhalif grupların başındaki Heyet Tahrir Şam lideri Muhammed el-Colani, Suriye'yi nasıl yönetecekleri ile ilgili konuştu. Colani, mevcut para biriminin istikrar kazanmasının ardından yeni para birimine geçileceğini de sözlerine ekledi.

16.12.2024 07:57
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Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğünü yaptığı silahlı muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasıyla son bulan operasyonların ardından bir anda dünyanın tanıdığı isim haline gelen HTŞ lideri Colani, ülkeyi nasıl yönetecekleri ile ilgili bilgiler verdi.

"ZORUNLU ASKERLİK KALDIRILACAK"

AlarabyTV'ye konuşan Colani, Suriye devletini nasıl yöneteceğine dair ilk kapsamlı açıklamalarında "Zorunlu askerlik kaldırılacak, silahlı gruplar dağıtılacak, silah yalnızca devletin elinde olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARA BİRİMİNE GEÇECEĞİZ"

"Çok önemli ekonomik kararlar alınacak" diyen Colani, mevcut para biriminin istikrar kazanmasının ardından yeni para birimine geçileceğini de duyurdu. Öte yandan Colani röportajda "Öncelikli olarak yıkılan evlerin inşası ve son göçmene kadar tüm mültecilerin geri dönüşü sağlanacak" ifadelerini de kullandı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Colani, Suriye\'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu

Politika, Ekonomi, Güncel, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • soner yavuz:
    amerika ve israilin taşeronları bunlar 102 129 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Türk Lirasına gecilecek 103 54 Yanıtla
  • abdullah bozkır:
    İsrail suriyede asker güç istemiyor. Bunuda bu isid liler le yapiyor 53 30 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TABII TL GECECEKLERMIS ADAMLARIN PARASI ZATEN BIZDEN DEGERLI ALPER ELMS 33 41 Yanıtla
  • Yusuf Uğur:
    Adam fitness salonundan gelmiş, siz bunun Arap olduğuna inanıyor musunuz? Kesinlikle bu adam MİT'in elemani ve karadenizlidir... 19 32 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    Alpi boş konuşmuşsun çok biliyorsan git kendin yönet 28 9 Yanıtla
  • mahmut yılmaz:
    Talat Yelbuz sadece muhalefet olsun diye yazıyorsun 1 TL 372 suriye lirası yapıyor nasıl degerli olsun Ayrıca bu haber için kullanılan resim algı yapmak için özellikle kullanılmış 33 2 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    biri beni aydınlatsin İsrail Suriye yerle bir ediyor bunları neden bu kadar rahat 24 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    baktılar enflasyon yüksek TL den vaz geçtiler:)) 9 11 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    amarika Rusya İran israil tek durus olan Türk halkı Türkiye 7 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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