Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün

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Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

16.12.2024 08:11
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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez bugün bir araya gelecek.

PAZARLIĞA BAŞLANMASI BEKLENİYOR

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

"ADİL BİR ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti. İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Kaynak: AA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • fikret :
    Bu Millete Müstehak.. Akepeye Oy Vermeye Devammı? En Fazla Olacak Rakam 22 bin 23 civarı.. :)) 106 17 Yanıtla
  • Alparslan:
    kaç yıl oldu komünizm gelir die umut ettik gele gele koyunizm geldi Allah bunu nasip etti 65 19 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    millet bir ise bir cumleye baslarken besmele ceker. bu bakanlar c.baskanimiz diyerek basliyorlar. zaten cbaskani ne derse o olacak. neden yalandan toplanip dururlar anlamis degilim. 64 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    22.500 felan derler. c.baskani ezdirmem bilmem ne der 24 yada25der her sene oldugu gibi. garibanda alkislar. 60 1 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    koyunlar koyunlar asgari ucret olsun olsun 24.daha fazlasi imkansiz. 41 7 Yanıtla
  • Resul Doğan:
    İşçi hakkı yenildikce işçinin hakkını vermediginiz sürece işçi kalmaz, neden bunca yıl işçi hakkı yeniliyor ve buna dayanarak işçiler yurt dışına gidiyor, ondan sonra işverenin biri çıkmış işçi bulamıyoruz diye gündem oluyor, o kadar işçi sesini duyurmaya çalışıyor hakkımızı alamıyoruz diye buna kulak verilmiyor, adalet istiyoruz. 37 2 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    soyun a.mk 34 3 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    asgari ücrette kritik gün, vs... belirlenebilir, belirlenecek, belirleniyor mu acaba, yani belirlenince söyleyin kardeşim. ballandira ballandira 200 kez haber yapıyorsunuz. 34 0 Yanıtla
  • Black:
    Emekli aylıklarında taban maaş düzenlemesi diye yapılan çalışma sayesinde, ödenen prim gün sayısının bi önemi kalmadı. Her sene taban aylığı yükseltilir ve nihayetinde herkes tabana oturur. Emekli olunca 3 kuruş fazla alayım diyerek ödediğiniz yüksek sigorta primleri ? 27 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    vasifli işçinin hakkı yenmez ona göre hareket edin 5 18 Yanıtla
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