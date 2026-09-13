Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler
Muğla'nın Milas ilçesinde denize giren bir kadın boğularak hayatını kaybetti. Bir süre sonra kadının cansız bedeni kıyıya vurdu. O sırada sahildeki diğer insanların hiçbir şey olmamış gibi banklarda oturmaya devam ettiği görüldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde serinlemek için denize giren bir kadın, bir süre sonra gözden kaybolarak boğuldu. Talihsiz kadının cansız bedeni kısa süre sonra dalgalarla kıyıya vurdu.
BANKLARDA OTURMAYA DEVAM ETTİLER
Olay anında sahilde bulunan vatandaşların duruma tepkisiz kalarak banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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