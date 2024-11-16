Jake Paul, Mike Tyson'ı Yendi - Son Dakika
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Spor

Jake Paul, Mike Tyson'ı Yendi

Jake Paul, Mike Tyson\'ı Yendi

Jake Paul, profesyonel boks maçında Mike Tyson'ı puanla mağlup etti, kariyerinin 11. galibiyetini aldı.

16.11.2024 11:22
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ABD'li Youtuber ve boksör Jake Paul, profesyonel ağır sıklet müsabakasında eski dünya şampiyonu Mike Tyson'ı mağlup etti.

Dünya kamuoyunun merakla beklediği mücadele Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleşti. Paul ile Tyson arasındaki maç 2 dakikalık 8 raunttan oluştu. Jake Paul, rakibini üç hakemin de ortak kararıyla puanla mağlup etmeyi başardı.

Paul, karşılaşmanın son saniyelerinde rakibinin önünde eğilerek Mike Tyson'a olan saygısını gösterdi.

Boksa 2018 yılında başlayan ve Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki Jake Paul, bu galibiyetle 7'si nakavt olmak üzere 11. galibiyetini elde etti.

58 yaşındaki Mike Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşamış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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