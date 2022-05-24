Jimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da başladı - Son Dakika
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Jimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da başladı

24.05.2022 15:12
Jimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Jimnastik Çeyrek Final Grup Müsabakaları Malatya'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Jimnastik Çeyrek Final Grup Müsabakaları Malatya'da başladı.

Fırat Spor Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Karaduman, sporcular, antrenörler ve sporcu velileri katıldı.

Kasım Karaduman, yaptığı konuşmada, sporculara başarılar dileyerek, müsabakalara Malatya, Elazığ, Tunceli ve Iğdır'dan 17 kız ve 8 erkek sporcunun katıldığını söyledi.

Karaduman, iki gün sürecek grup yarışmalarını kazananların 23 Haziran'da Malatya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklarını kaydetti.

İlk gün kızlarda atlama masası, paralel ve denge yer aletinde yarışmalar yapıldı.

Yarışmalar yarın erkekler finaliyle sona erecek.

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Kaynak: AA

Cimnastik, Malatya, gençlik, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da başladı - Son Dakika


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