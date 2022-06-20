Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan idman, toplu pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde uzun süre yapılan tempolu koşularda bazı futbolcuların zorlandığı görüldü. Sarı-lacivertli ekipte Samatta, Valencia , Tisserand, Crespo'nun yanı sıra geçtiğimiz sezon sakatlığı bulunan Pelkas takımla ilk antrenmanında yer aldı. Milli takımlarda bulunan Ferdi, Serdar, Altay , Kim, Rossi, Szalai, Zajc idmanda bulunmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'tan oyunculara yakın takip - Son Dakika

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