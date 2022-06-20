Jorge Jesus'tan oyunculara yakın takip - Son Dakika
Üye Girişi

Jorge Jesus'tan oyunculara yakın takip

20.06.2022 12:26
Jorge Jesus'tan oyunculara yakın takip

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus, idmanda oyuncularla birebir ilgilenerek sürekli uyarılarda bulundu.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan idman, toplu pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde uzun süre yapılan tempolu koşularda bazı futbolcuların zorlandığı görüldü. Sarı-lacivertli ekipte Samatta, Valencia, Tisserand, Crespo'nun yanı sıra geçtiğimiz sezon sakatlığı bulunan Pelkas takımla ilk antrenmanında yer aldı. Milli takımlarda bulunan Ferdi, Serdar, Altay, Kim, Rossi, Szalai, Zajc idmanda bulunmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, idman süresinde oyuncularla yakından ilgilendi. Oyunculara isteklerini aktaran Portekizli teknik adam, sık sık uyarılarda bulundu.

(Mustafa Biçer - İHA)

YORUMLAR
500
Jorge Jesus: Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister Jorge Jesus: Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister MHP'li Kalaycı: İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak MHP'li Kalaycı: İçinde bulunduğumuz zorlu günler yakında geride kalacak
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'tan oyunculara yakın takip - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:25:24. #1.11#
SON DAKİKA: Jorge Jesus'tan oyunculara yakın takip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement