Jose Mourinho, Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başladı

Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı ve dün resmi sözleşme imzaladığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte sabah saatlerinde tesislere gelen 61 yaşındaki çalıştırıcı, burada yetkililerden bilgi aldı. - İSTANBUL