Judoda Analig heyecanı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Judoda Analig heyecanı sona erdi

05.04.2022 10:07
Judoda Analig heyecanı sona erdi

İller arası ANALİG judo Grup Şampiyonası sona erdi.

İller arası ANALİG judo Grup Şampiyonası sona erdi. Takım sıralamasında Trabzon birinci oldu. Erkeklerde Ordu, Kızlarda ise Trabzon kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Judo Federasyonu'nun hakem ve teknik desteği verdiği ANALİG Grup Birinciliği Judo Müsabakaları Yakutiye Spor Salonu'nda yapıldı.

İki gün süre turnuva nefesleri kesti. Erzurum'un yanı sıra Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Tokat illerinin sporcularının tatamiye çıktığı müsabakalar sona erdi.

ANALİG Kızlarda Trabzon şampiyon olurken, Ordu ikinci Rize ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde birincilik kürsüsüne Ordulu sporcular çıkarken, Trabzon ikinci oldu. Giresun ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

İller sıralamasında Trabzon şampiyon olurken, Ordu ikinci Giresun üçüncü oldu.

Dereceye Giren Sporculara Madalya Verildi

Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen ANALİG judo grup şampiyonasında dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Judo İl Temsilcisi Nurullah Diyarbakır, Yakutiye Spor Salonu Tesis Amiri Muharrem Ballı ile diğer davetliler tarafından madalyaları verildi.

Trabzonspor Formasıyla Madalya Törenine Çıktılar

Yakutiye Spor Salonu'nda yapılan ve iki gün süren ANALİG Judo Grup Şampiyonasında Trabzonlu judocular, Trabzonspor forması ile madalya törenine katıldılar. Kız ve erkek sporcular, Bordo-mavili takımın formasını açarak, "Şampiyon Trabzon" diye konuştular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk iki gün süren ANALİG Grup Şampiyonasında güzel maçlar izlediklerinin belirterek, "Türkiye yarı finallerine katılacak olan ekiplere ve sporculara başarılar dilerim" dedi. - ERZURUM

Judoda Analig heyecanı sona erdi
Judoda Analig heyecanı sona erdi
Judoda Analig heyecanı sona erdi
Judoda Analig heyecanı sona erdi
Judoda Analig heyecanı sona erdi
Judoda Analig heyecanı sona erdi
Judoda Analig heyecanı sona erdi

YORUMLAR
500
Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı! Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı! Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

Yakutiye, Trabzon, Ordu, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Judoda Analig heyecanı sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
10:24 3 aylık Nisa bebek yoğum bakımda, onu terk eden annesi gözaltında! Fuhuş yaptığı öne sürüldü!
10:23 Survivor'da Nisa ve Nagihan birbirine girdi! Demet Akalın'dan anında paylaşım geldi
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
10:04 Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na ağır sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, Allah sana akıl versin!
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
09:48 Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine götürdü
09:46 Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
09:41 Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:31:55. #1.12#
SON DAKİKA: Judoda Analig heyecanı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement