Kadın milliler Karadağ maçı hazırlığına başladı, Nehir Ulufer kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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Kadın milliler Karadağ maçı hazırlığına başladı, Nehir Ulufer kadrodan çıkarıldı

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Avrupa Şampiyonası 2. tur eleme hazırlıklarına İstanbul'da başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Nehir Ulufer için TBF geçmiş olsun diledi. Milliler ilk eleme maçını 11 Kasım'da Karadağ ile oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur eleme maçlarının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerde Karadağ, İsrail ve Polonya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar ilk antrenmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki idmanı, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya ve TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı takip etti.

Ay-yıldızlılar ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Karadağ ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak. Milliler, 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail, 17 Kasım Salı günü ise TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Nehir Ulufer kadrodan çıkarıldı

Millilerde Nehir Ulufer sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Nehir Ulufer'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıİstanbulKaradağSporSon Dakika

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