Kadın Su Topu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası\'na Katıldı

KADINLAR Su Topu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Almanya'nın Hannover kentindeki elemelerde Malta karşısında 21-7 gibi ezici bir skorla galibiyete uzanan Ay-Yıldızlılar, şampiyona biletini cebine koydu. Başantrenör Petr Markovich önderliğinde önemli bir başarının altına imza atan Sutopu Kadın Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek finallerde dereceye girebilmek için çaba harcayacak.