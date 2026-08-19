Kadın Voleybol Takımı Akdeniz Oyunları Kadrosu Açıklandı
2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'nda yer alan Kadın Milli Takımı; Yunanistan, Cezayir, Kosova ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.
Kadın Milli Takımı'nın sporcu kadrosu şu şekilde:
Smaçörler: Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur
Pasörler: Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir
Liberolar: Gülce Güçtekin, Simay Kurt
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Merve Atlıer, Begüm Kaçmaz
Kadın Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
20 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Kuzey Makedonya
24 Ağustos Pazartesi
15.00 Türkiye - Cezayir
26 Ağustos Çarşamba
15.00 Türkiye - Kosova
27 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Yunanistan
Son Dakika › Spor › Kadın Voleybol Takımı Akdeniz Oyunları Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?