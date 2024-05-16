Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni format açıklandı - Son Dakika
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Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni format açıklandı

Kadınlar Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 2024-25 sezonunda geçerli olacak yeni formatı açıklandı. Yeni formata göre turnuva dörtlü final ile değil, altılı final ile sona erecek. Sezon ligin en iyi takımlarının bir sonraki Avrupa şampiyonunu belirlemek için tekli eleme formatında karşı karşıya geleceği Altılı Final ile sona erecek.

16.05.2024 12:36
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Kadınlar Avrupa Ligi'nin (Euroleague) 2024-25 sezonunda geçerli olacak yeni formatı açıklandı. Yeni formata göre turnuva dörtlü final ile değil, altılı final ile sona erecek.

Bir ve ikinci tur olmak üzere iki aşamaya ayrılacak olan normal sezona toplam 16 takım katılacak. Daha önce olduğu gibi lige katılacak kulüpler sezon öncesinde ülke ve kulüp sıralamasına göre belirlenecek. İlk turda 16 kulüp 4'er takımdan oluşan 4 gruba ayrılarak iç saha ve deplasmanda dönüşümlü olarak mücadele edecek. Her gruptan ilk 3'e giren takım ikinci tura çıkarken, her grubun 4.'sü Kadınlar Avrupa Kupası (Eurocup) Play-Off 1. Turu'na katılacak.

Birinci turdaki tüm puanlar ikinci tura taşınacak ve yeni gruplar oluşacak. A ve B gruplarındaki takımlar birleşerek E Grubu'nu; C ve D gruplarındaki takımlar birleşerek F Grubu'nu oluşturacak. Yeni oluşturulan gruplarda her takım daha önce oynamadığı rakiplerle, kendi sahasında ve deplasmanda karşılaşacak. Her gruptaki ilk 4 takım, Çeyrek Final Play-In Serisi ve Yarı Final Play-In Serisi olmak üzere iki bölüme ayrılacak olan Play-In serisinde yoluna devam edecek. Grupları 5. ve 6. sırada bitiren takımlar ise elenecek. Bu turu ilk iki sırada bitiren takımlar yarı final play-in, üç ve dörtte bitirenler çeyrek final play-in maçları oynayacak.

Play-in serisi turunda maçlar, iç saha ve deplasman formatında oynanacak olup sıralamada üstte yer alan takım rövanş maçını evinde oynayacak. Yarı final play-in turuna yükselerek Altılı Final'de yer almayı garantileyen ikinci tur takımlarından birinci sıradakilER, ikinci sıradaki takımlarla karşılaşacak. Kazananlar çeyrek finallerde BAY geçerek doğrudan yarı finallere yükselirken, kaybeden takımlar çeyrek finallerde karşılaşacak. Benzer şekilde, ikinci tur gruplarında 3. ve 4. sırada yer alan takımlar çapraz eşleşerek birbirleriyle oynayacak. Galip gelen takımlar çeyrek finale yükselirken kaybeden takımlar elenecek.

Sezon ligin en iyi takımlarının bir sonraki Avrupa şampiyonunu belirlemek için tekli eleme formatında karşı karşıya geleceği Altılı Final ile sona erecek. Çeyrek finalde, yarı final play-in turunun mağlupları ile çeyrek final play-in turunun galipleri karşılaşacak ve kazananlar yarı finale yükselecek. Yarı final kazananları ise finalde karşılaşırken, kaybedenler 3.'lük maçı oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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