Kadınlar Süper Lig\'de MC Sistem Yozgat, evinde Ortahisar Belediyespor\'u 43-23 yendi

Kadınlar Süper Lig'de MC Sistem Yozgat, evinde Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında MC Sistem Yozgat, Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda Ortahisar Belediyespor'u 43-23 mağlup etti. İlk yarıyı 20-14 önde kapatan ev sahibi, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Ortahisar Belediyespor'u 43-23 yendi.
Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını MC Sistem Yozgat, 20-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, müsabakadan 43-23 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?