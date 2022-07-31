Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu

31.07.2022 19:48
Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) BNP Paribas Polonya Açık turnuvasını Fransız raket Caroline Garcia kazandı.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) BNP Paribas Polonya Açık turnuvasını Fransız raket Caroline Garcia kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Garcia, Rumen rakibi Ana Bogdan'ı 6-4 ve 6-1'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

28 yaşındaki Fransız raket, ilk kez WTA finalisti 29 yaşındaki Bogdan'ı 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada yenerek kariyerinin dokuzuncu WTA şampiyonluğunu elde etti.

YORUMLAR
500
Prag Açık'ı Çek tenisçi Bouzkova kazandı Prag Açık'ı Çek tenisçi Bouzkova kazandı Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunları'nı zirvede tamamladı Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunları'nı zirvede tamamladı
Kaynak: AA

BNP Paribas, Polonya, Wta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 19:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya Açık'ta Fransız tenisçi Garcia şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement