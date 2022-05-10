Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu - Son Dakika
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Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu

10.05.2022 11:38
Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu.

Salihli Tenis Spor Derneği tarafından düzenlenen kadınlar tenis turnuvası, Gümüşçayı Tenis Kortlarında gerçekleştirildi. 18 bayan tenisçinin katıldığı turnuvanın final maçında rakibini 2-0'lık sonuçla geçen Nas Gürsel turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Burcu Cirit 2. olurken, Selda Seçkin ise 3. oldu. Turnuvada dereceye giren sporculara kupaları ise düzenlenen törenle verildi.

Amaçlarının ilçede tenis sporunu daha üst seviyelere taşımak olduğunu belirten Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz, düzenlenen turnuvanın bir ilk olduğunu söyledi. Kortların iyileştirilmesi durumunda hedeflerinin daha yüksek olacağını vurgulayan Atagöz, kendilerini bu imkanı sağlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti. - MANİSA

Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu
Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu
Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu
Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu
Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu
Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu - Son Dakika


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