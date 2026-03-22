Motosiklet sürücüsü Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nın Jerez Pisti'nde düzenlenen ilk ayağındaki yarışlarda 2'nci ve 3'üncü oldu.
Supersport sınıfında I+DENT takımı adına mücadele eden Kadir, 7'nci sıradan başladığı ilk yarışı 2'nci, 2'nci cepten kalktığı ikinci yarışı ise 3'üncü sırada tamamladı.
Şampiyonanın ikinci ayağı, 9-10 Mayıs tarihlerinde Navarra Pisti'nde yapılacak.
Son Dakika › Spor › Kadir Erbay İspanya Superbike'da İkinci ve Üçüncü Oldu - Son Dakika
