Kadir Sağlam, UEFA Gençlik Ligi'ni Yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Fransa'nın Monaco ile Portekiz'in Benfica takımları arasında 27 Kasım 2024 Çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Fransa'nın Monaco ile Portekiz'in Benfica takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Abdelkader Faouzi Benchabane olacak. - İSTANBUL