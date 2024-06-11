Spor

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu kulüp başkanı seçildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kahramankazan Belediyespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu Divan Başkanı Ekrem Tepecik'in gündem maddelerini açıklaması ile başladı. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve delegeler oylama usulü ile yeniden belirlendi.

"Kahramankazan Belediyespor Kulübü olarak yeni bir adım atıyoruz"

Eski Kazan Spor'un genç takımında kaptanlık yaptığını ifade eden Başkan Çırpanoğlu, "Kahramankazan Belediyesi'nde olduğu gibi Kahramankazan Belediyespor Kulübü'nde de yeni bir adım atıyoruz. Kazan Spor zamanında kulüp koridorlarından yürümüş, yedek kulübesinde yer almış aynı zamanda sahada çimlerin kokusunu tabiri caizse yutmuş birisi olarak Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı olarak seçilmekten mutluluk duyduğumu söylemek isterim" dedi.

"Köklerini bilmeyen bir kulüp başarılı olamaz'

Kahramankazan Belediyespor Kulübü'nün köklerine bilen bir kulüp olması gerektiğini vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, "Köklerini bilmeyen bir kulüp başarılı olamaz. Bizler köklerimizi biliyoruz ve köklerimize geri dönmek istiyoruz. Kahramankazan Belediyespor'un kurucusu rahmetli dedem Remzi Çırpan'ın başlatmış olduğu bu yolda köklerimize bağlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

"Kahramankazan bir sporcu cenneti"

Kahramankazan Belediyespor'un Kahramankazanlı gençlerden oluştuğunu belirten Başkan Çırpanoğlu, "Kahramankazan adeta bir sporcu cenneti. Gençlerimizin elinden tutulduğu sürece altyapıdan birçok sporcu yetiştireceğimize inanıyorum. Özellikle yetenekli gençlerimizin keşfedilmesini sağlayarak spora gönül vermiş arkadaşlarımız ile birlikte Kahramankazan'a değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Geçmişte gözlemledikleri birçok hatanın olduğunu belirten Başkan Çırpanoğlu, siyaset ve sporu birbirine karıştırmayacaklarını vurguladı. Başkan Çırpanoğlu'nun kulüp yönetimi ve delegelere güvenlerinden dolayı teşekkürlerinin ardından toplantı sona erdi. - ANKARA