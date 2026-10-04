Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Elazığ\'ı 3-1 yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Elazığ Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada taraftarının da yoğun desteğini arkasına alan Kahramanmaraş'ın Sultanları, parkede üstün bir oyun sergiledi. Mücadelenin başından sonuna kadar oyun kontrolünü elinde tutan kırmızı-beyazlılar, 25-19, 25-20, 15-25, 25-20 rakibini 3-1 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı.