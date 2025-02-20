Kahramanmaraş'ta Spor Vadisi Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Spor Vadisi Projesi Başlatıldı

Kahramanmaraş\'ta Spor Vadisi Projesi Başlatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni Spor Vadisi'ne dönüştürecek projeyi duyurdu. Şehirdeki spor altyapısını güçlendirmek amacıyla 50 yeni sentetik saha da yapılacak.

20.02.2025 09:51  Güncelleme: 09:53
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Ebrar Sitesi ve bölgedeki yeni konut alanlarının sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılamak adına 15 Temmuz Millet Bahçesini birçok dalda spor ve oyun alanlarının bulunacağı Spor Vadisi'ne dönüştüreceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile bir araya gelerek, şehrin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımları görüştü. Toplantıda, Kahramanmaraş'ın spor şehri kimliğini güçlendirmek adına iş birliğiyle hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı. Bu kapsamda, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin spor vadisine dönüştürülmesi ve şehir genelinde mahallelere kazandırılacak 50 sentetik sahanın yapımı için sözleşmeler imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hayata geçirilecek projelere katkıları için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e teşekkür etti.

Başkan Görgel yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ı sporun her alanında güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Ata Öztürk ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, şehrimize kazandıracağımız önemli yatırımları değerlendirdik. Ebrar Sitesi ve bölgedeki yeni konut alanlarının sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılamak adına 15 Temmuz Millet Bahçesini birçok dalda spor ve oyun alanlarının bulunacağı spor vadisine dönüştüreceğiz. Millet Bahçemizin bulunduğu alan yaklaşık 100 dönüm. Projemizle hem depremde geçici barınma merkezi olarak hizmet veren millet bahçemizde oluşan hasarı giderecek hem de bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatılara sahip önemli bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

50 sentetik çim sahanın da mahallelerde gençlere yönelik önemli bir çalışma olacağının altını çizen Başkan Görgel, "Mahalle sahaları bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu noktada gençlerimizin spora yönelebilecekleri alanları oluşturmak istiyoruz. Seçim döneminde de vaatlerimiz arasındaydı Yaptığımız görüşmede de 50 sentetik saha yapımı için anlaşma sağlamış olduk. İnşallah 50 mahallemizde daha gençlerimizi spora teşvik edecek ve sağlıklı bir yaşam kültürü oluşturmalarına katkı sağlamış olacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Ata Öztürk'e destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehir sakinlerinin spor yapabileceği alanları artırmayı hedefleyen proje kapsamında, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne çeşitli spor alanları inşa edilecek. Proje kapsamında depremde geçici barınma merkezi olarak kullanılan 100 dönümlük alanda oluşan hasarın da giderilmesi hedefleniyor.

Şehir genelindeki mahallelerde spor altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında 50 yeni halı sahanın yapımı için sözleşmeler imzalandı. Halı sahalar, gençlerin ve çocukların spora teşvik edilmesini sağlarken, mahalle kültürüne de önemli bir katkı sunacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta Spor Vadisi Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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