Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, 2032 madalya kadrosunu kurduklarını söyledi - Son Dakika
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Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, 2032 madalya kadrosunu kurduklarını söyledi

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Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, 2032 madalya kadrosunu kurduklarını söyledi
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Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için kota, 2032 için madalya alacak ekibi kurduklarını söyledi. Mayısta başlayacak kota yarışlarının mayıs-eylül döneminde yapılacağını, durgunsu kamplarının bir ay gecikmeli başlayacağını kaydetti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılım kotası almak ve 2032'de madalya kazanacak bir kadro oluşturmak için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kanosunun son dönemde uluslararası alanda önemli başarılara imza attığını belirtti.

Durgunsu kanoda dünya şampiyonluğu, 23 yaş altı kategorisinde Avrupa ikinciliği elde ettiklerini dile getiren Kabakçı, raftingde de dünya şampiyonluğu ve gençler kategorisinde madalyalar kazandıklarını ifade etti.

Elde edilen başarıların Türkiye kano tarihinde ilkleri beraberinde getirdiğini vurgulayan Kabakçı, sporculara, antrenörlere ve kulüplere teşekkür etti.

???????Olimpiyat kotası yarışları mayısta başlayacak

Gelecek sezonun eylül ayına kadar devam edeceğini belirten Kabakçı, bu nedenle durgunsu kano kamplarına bir ay gecikmeli başlayacaklarını kaydetti.

2028 Olimpiyat Oyunları için kota yarışlarının mayıs ayında başlayacağını ve mayıs-eylül döneminde üç yarış düzenleneceğini bildiren Kabakçı, "Yoğun bir sezon bizi bekliyor. Hedefimiz 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota almak, 2032'de madalya alacak ekibi kurmak ki şu anda da bu ekibi kurduk." dedi.

Kabakçı, gelecek yıl Tunceli'de Rafting Dünya Şampiyonası'nın da düzenleneceğini belirterek organizasyonun Türkiye açısından bir ilk olacağını ifade etti.

Köyceğizli milli sporcu Rahmi Kaan Karahan'ın hedefi olimpiyat madalyası

Köyceğizli milli sporcu Rahmi Kaan Karahan'ın olimpiyat hedeflerine değinen Kabakçı, sporcunun 2028'de olimpiyatlara katılmayı, 2032'de ise madalya kazanmayı amaçladığını aktardı.

Kabakçı, Köyceğiz'de yetişen genç sporcuların da umut verdiğini söyledi.

Başkan Kabakçı, genç sporcuların bir ay önce düzenlenen Olimpik Umutlar Şampiyonası'ndan madalyalarla döndüğünü belirterek Türk kanosunun geleceğine ilişkin umutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Los AngelesEylülSporSon Dakika

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