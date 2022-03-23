Kanoda hedef 2024 Paris'te yarışabilmek - Son Dakika

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, federasyonun öncelikli hedefinin 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışabilmek olduğunu söyledi.

Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faal kulüp ve sporcu sayısını artırarak kanoyu kitlelere yaymak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı kıl payı kaçırdık. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilk 18 arasında yer alıyoruz. Kategoriye göre ilk 9 içinde de oluyoruz." dedi.

Olimpik anlamda Avrupa kıtasında bulunmanın şansızlığını yaşadıklarını ifade eden Kabakçı, "Coğrafi olarak hem Avrupa hem de Asya da yer alıyoruz. Avrupa'da kota almak çok zor çünkü şimdiye kadar olimpiyat kotalarının ya da madalyalarının dağıtıldığı yer Avrupa kıtası. Kanoda Almanya Macaristan, Danimarka, Polonya, Sırbistan kanoda güçlü ülkeler." diye konuştu.

Kanonun geleceği açık olduğunu vurgulayan Kabakçı, "Tesisleşme anlamında 2020'de ciddi hamle yapıldı. Ordu'da bir durgun su tesisimiz ve parkurumuz var. Büyük yatırım yapıldı. Parkur sayımızı artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kampların çoğu Antalya'da yapılıyor"

Alper Cavit Kabakçı, ülkelerin kano kampı için özellikle Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, "Kasım ayından nisan ayına kadar ülkeler kampların çoğunluğu Türkiye'de yapılıyor." dedi.

Antalya'da hem kano hem kürek branşı için uluslararası parkur yapılması gerektiğine dikkati çeken Kabakçı, şöyle devam etti:

"Bu tesis yapılırsa biz bütçe dahi istemiyoruz. Çünkü bu tesiste çok ciddi bir gelir elde edilebilir. Yurt dışında suya girmek bile para. Akarsu branşının yapıldığı yer de rafting de yapılıyor. Suya indiğinizde 5 avro bir saatlik kişi başı antrenman ücreti. Ciddi bir kazanç elde edilebilir diye düşünüyoruz. Çok sayıda ülkelerin milli takımları Antalya'da kamp yapıyor. İklim ve otel kalitesi bu tercihin sebebi oluyor. Biz de ciddi bir yatırım yaptık spor turizmi uğraşan firmalar da destek sağlıyor. Köyceğiz de de durum böyle. Kasım ayından nisan ayına kadar ülkeler kampların çoğunluğu Türkiye'de yapılıyor."

Türkiye'nin kanoda çok ciddi potansiyelinin olduğunu dile getireen Kabakçı, "Sporcularımız ciddi potansiyel taşıyor. Paris'e katılım sağlayacağımızı umut ediyorum ama asıl 2028 olimpiyatlarına ciddi sayıda sporcuyla katılacağımızı öngörüyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.