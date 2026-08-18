Kapadokya'da Yeni Safari Kota Dönemi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapadokya'da Yeni Safari Kota Dönemi Başladı

Kapadokya\'da Yeni Safari Kota Dönemi Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya, 2026-2029 için ATV-UTV ve cip safari kota tahsis başvurularını almaya başladı.

KAPADOKYA Alan Başkanlığı, ATV-UTV ve cip safari faaliyetlerine ilişkin 2026-2029 dönemini kapsayan yeni kota tahsis sürecini başlattı.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni döneme ilişkin kota tahsis başvurularının 18 Ağustos itibarıyla alınmaya başladığı belirtildi. Başvuruların, 'Kapadokya Alanında Yapılacak ATV-UTV Safari ile CİP Safari Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetine Yönelik Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar' kapsamında değerlendirileceği kaydedildi. Bölgede safari faaliyeti gerçekleştirmek isteyen seyahat acentelerinin, belirlenen usul ve kriterlere uygun hazırlayacakları başvuru dosyalarını eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekiyor.

SON BAŞVURU 2 EYLÜL

Kota tahsis başvuruları için son tarih 2 Eylül 2026 olarak açıklandı. Belirlenen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatların değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi. Alan Başkanlığı, başvuruların değerlendirilmesinde bölgedeki turizm hareketliliği, alanın fiziki taşıma kapasitesi, çevresel etkiler ve saha uygulama sonuçlarının dikkate alınacağını belirtti. Başvuruların incelenmesinin ardından 2026-2029 döneminde uygulanacak nihai kota dağılımlarının belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Kapadokya, Ekonomi, Çevre, Spor, Atv, Son Dakika

Son Dakika Spor Kapadokya'da Yeni Safari Kota Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı 12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

20:46
Fenerbahçe’nin Lyon karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu
20:21
Yıllardır özlenen görüntü Kadıköy bayram yerine döndü
Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü
20:15
Fenerbahçeli yıldızların menajeri Beşiktaş’ın kulüp binasından paylaşım yaptı, ortalık karıştı
Fenerbahçeli yıldızların menajeri Beşiktaş'ın kulüp binasından paylaşım yaptı, ortalık karıştı
19:49
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
19:28
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı Hastaneye kaldırıldı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
18:53
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova’yı vurdu Panik ve korku dolu anlar kamerada
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 21:09:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Yeni Safari Kota Dönemi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.