Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi

Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor\'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, Rashica'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Eyüpspor, penaltıdan skoru eşitledi. Ancak maçın son dakikalarında Beşiktaş, VAR incelemesi sonucu kazandığı penaltıyı gole çevirerek karşılaşmayı 2-1 kazandı.

22.09.2024 21:57
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kara Kartal kazandı.

RASHICA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye oldukça etkili başlayan siyah-beyazlılar 20. dakikada Rashica'nın şık golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

EMRE AKBABA EŞİTLEDİ

İkinci yarıda ise Arda Turan'ın öğrencileri penaltıdan skoru eşitledi. 61. dakikada Mame Thiam'ın Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona hakem Zorbay Küçük kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşündüğünden Thiam'a sarı kart verdi. VAR incelemesi tavsiyesi geldi. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi ve Thiam'a gösterdiği sarı kartı iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba skoru eşitledi.

CIRO IMMOBILE FİŞİ ÇEKTİ

89. dakikada Beşiktaş VAR incelemesi sonunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Immobile golü attı skor 2-1 oldu.

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serdar Dur:
    90 da uyduruk penaltı ile aldılar maçı. Beşiktaş sezon sonunda ilk 3 e giremez bu oyunla. 2 3 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Kiralık Tayfur iş başında 8taş 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SAPLAYA SAPLAYA GELİYORUZ ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAZDIRACAĞIZ 2 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beşiktaş Top oynama dan kazandı yazık Ajax takımı Beşiktaşı rezil eder 2 2 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    ALAYINA ŞAMPİYON KARTAL YAZDIRACAĞIZ 2 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BU FUTBOLLA 8TAŞ DAN BİR CACIK OLMAZ İmmıbile ve rafa sahada yok 1 2 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Evet son nefeste beleş bir penaltı. Harikaydınız 1 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraylı oğlanlar sıra sizede gelecek bekleyin 0 0 Yanıtla
  • Alpi:
    İki küçük kulübün derbi maçında 8taş penaltı jokerini kullandı ama 3 puanı kaçıran taraf Eyüpspor oldu !!!derbiyi 3000 Taytlı jümnastik klübü taraftarı izledi ..5. Yıldızımız çok rahat gelir bu sene hayırlı olsun şimdiden ..BABANIZ GALATASARAY !!! 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ardadan medet uman 5saraylılara gelsin bu galibiyet 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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