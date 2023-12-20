 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük İdmayurduspor, Tarsus İdmanyurdu'nu mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük İdmayurduspor, Tarsus İdmanyurdu'nu mağlup etti

Karabük İdmayurduspor, TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında evinde Tarsus İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını 15 puanla 12. sırada tamamladı.

Karabük İdmayurduspor, Tarsus İdmanyurdu\'nu mağlup etti
20.12.2023 - 17:34,
Abone Ol

Karabük İdmayurduspor, TFF 3. Lig 1. Grup 15. haftasında evinde Tarsus İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti. Kırmızı-mavililer, bu sezon grupta dördüncü galibiyetini alarak, ligin ilk yarısını 15 puanla 12. sırada tamamladı.

Hakemler: Muhammed Ömür, Yunus Yıldız, Gökmen Çambel

Karabük İdmanyurdu: Enes Çetin, Kerem Yorulmaz, Berkay Yılmaz, Mustafa Kayabaşı, Yusuf Akbulut (Berkcan Cengiz dk. 72),Miraç Türkyılmaz (Emin Akyıldız dk. 57), Ahmet Enes Karataş, Cenk Cengiz (Serkan Sıkılmaz dk. 57), Tolga Mert Aslan, Yasin Özdemir, Ufuk Birdal (Berat Can Sebat dk. 90+5)

Tarsus İdmanyurdu: Mansur Darende, Cemal Metehan Kavalcı, Mert Özdestici (Melih şen dk. 83), Mustafa Köseoğlu (Erhan Kılınç dk. 72), Sait Yıldırım, Ümitcan Balcı (Yusuf Kerem Kalkandere dk. 35), Tugay Cicili, Şehmuz Durak, Cemal Kavalcı, Mehmet Sinan Yeşilot (Berkay Çetin dk. 83), Ömerhan Çıldır

Goller: Ufuk Birdal (dk. 39), Yusuf Akbulut (dk. 45+1) (Karabük İdmanyurduspor), Cemal Metehan Kavalcı (dk. 45+3)

Sarı Kartlar: Ufuk Birdal, Kerem Yorulmaz, Berkcan Cengiz (Karabük İdmanyurdu), Cemal Kavalcı, Şehmuz Durak, Erhan Kılınç - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Yusuf Akbulut, Karabük, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük İdmayurduspor, Tarsus İdmanyurdu'nu mağlup etti - Son Dakika


17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 18:23:55. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük İdmayurduspor, Tarsus İdmanyurdu'nu mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement