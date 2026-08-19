Karagümrük Atınç Nukan'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Karagümrük Atınç Nukan'ı Transfer Etti

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Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, deneyimli savunma oyuncusu Atınç Nukan ile anlaşma sağladı. Atınç Nukan'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Atınç Nukan, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karagümrük Atınç Nukan'ı Transfer Etti - Son Dakika

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