Karamürsel'de yelken yarışları düzenlendi - Son Dakika
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Karamürsel'de yelken yarışları düzenlendi

03.07.2022 10:42
Karamürsel'de yelken yarışları düzenlendi

Kocaeli'de, Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları yapıldı.

Kocaeli'de, Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları yapıldı.

Yelken İl Temsilciliğince Karamürsel Yelken Kulübü, Karamürsel Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası iş birliğinde Karamürsel Marina'da düzenlenen yarışlarda, sporcular optimist, ılca4 ve ılca6 sınıflarında mücadele etti.

Yarışlara, İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü, İzmit Yelken İhtisas Kulübü, Gölcük, Yarımca, Çayırova Şişecam, Bayramoğlu ve Karamürsel yelken kulüplerinden 55 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları ilçe protokolü tarafından verildi.

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Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karamürsel'de yelken yarışları düzenlendi - Son Dakika

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