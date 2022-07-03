Yelken İl Temsilciliğince Karamürsel Yelken Kulübü, Karamürsel Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası iş birliğinde Karamürsel Marina 'da düzenlenen yarışlarda, sporcular optimist, ılca4 ve ılca6 sınıflarında mücadele etti.

Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karamürsel'de yelken yarışları düzenlendi - Son Dakika

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