Karatay Masa Tenisi Takımı\'ndan milli gurur

Karatay Belediye spor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcuları Muhammed Said Oğuz ve Tahir Efe Şahin ile Antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç, milli takım kamplarına davet edildi.

Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcularından Muhammed Said Oğuz, Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından Küçük Erkekler Milli Takım Kampı'na davet edildi. Aynı turnuvada başarılı ir performans sergileyen Tahir Efe Şahin ise Paralimpik A Milli Takım Kampı'na davet aldı. Ayrıca Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Muhammed Huzeyfe Kılınç, sporcularıyla birlikte gösterdiği çalışmalar neticesinde Paralimpik A Milli Takımı'nda antrenör olarak göreve çağrıldı.

Kılca: Sporcularımız büyük bir özveriyle çalışıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı'ndan iki sporcunun ve antrenörün milli takıma davet edilmesinin Karatay adına büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Başkan Kılca, Karatay'da göreve geldikleri günden itibaren spor alanında önemli bir atılım gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Karatay sporun merkezi olacak demiştik. Bu hedef doğrultusunda tüm branşlarda önemli başarılar elde ediyoruz. Karatay'da sporu bambaşka bir noktaya taşıdık. Gençlerimizi sporun içerisinde daha görünür hale getirdik. Bu süreçte antrenörlerimiz, sporcularımız ve kulübümüz büyük bir özveriyle çalıştı."

Masa tenisi branşında elde edilen bu başarıların, özverili çalışmaların somut bir sonucu olduğunu vurgulayan Kılca, "Bugün masa tenisi takımımızdan iki sporcumuzun ve antrenörümüzün milli takıma davet edilmesi gerçekten büyük bir başarıdır. Sporcularımız her gün saatlerce çalışarak emek veriyor. Bizlere bu milli gururu yaşatan sporcularımıza, antrenörümüze ve Karatay Belediyespor Kulübü yönetimine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KONYA