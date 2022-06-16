Karateci çocuklar babalarını terletti - Son Dakika
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Karateci çocuklar babalarını terletti

16.06.2022 10:47

- Karateci çocuklar babalarını terletti Çocuklarına destek olan babalar mindere indi Bolu'da ilk kez mindere inen babalarına karate çalıştıran çocuklar, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda babalarını terletti.

- Karateci çocuklar babalarını terletti

Çocuklarına destek olan babalar mindere indi

BOLU - Bolu'da ilk kez mindere inen babalarına karate çalıştıran çocuklar, yaklaşık 1 saat süren antrenmanda babalarını terletti.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır karate antrenörlüğü yapan İbrahim Damar, Babalar Günü dolayısıyla sporcu çocuklarla babalarını ilk kez minderde bir araya getirdi. 17 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmanda çocuklarıyla birlikte temel teknik ve kuvvet çalışmalarına katılan babalar, 1 saat süren antrenmanda çocuklarıyla birlikte ter döktü. Çocuklarının gösterdiği teknikleri yapmaya çalışan babalar, hem zorlandı hem de keyifli anlar yaşadı.

Damar: "Destek başarıda çok önemli"

Karate antrenörü İbrahim Damar, "Bu yıl babalarımızı da mindere çağırmak istedik. Onların da çocukların hissettiği duyguları, heyecanı, yorgunluğu hissetmesini istedik. Çünkü anne ve babaların destekleri başarıda çok önemli. Bir aile ortamı oluşturmak istedik. Babaların da ilgisinin çok olduğunu gördük" dedi.

Karabostan: "Onlar için de bir ilk"

9 yıldır karate sporuyla ilgilenen Rümeysa Karabostan ise, "9 yıldır onlar bizi çalıştırdı. Şimdi biz onları burada çalıştırıyoruz. Garip ve güzel bir duygu. Daha önce camın arkasında bizleri izlerken şimdi bizimle karate antrenmanı yapıyorlar. Onlar için de bir ilk" diye konuştu.

Yaman: "Bizi terlettiler"

Baba Murat Yaman da, "Aylardır bu sporu yapıyorlar. Biz de böyle bir şeye ilk defa katılıyoruz. Memnunuz. Çocuklar da çok sevindiler. Onları hep izliyorduk. Bu sefer biz de sahaya inmiş olduk. Bizi baya zorladılar, terlettiler. Kolay bir spor yok. Ama Karate başka bir spor. Tamamen esneklik isteyen bir spor. Çocuklar ellerinden geldiğince bize öğrettiler" ifadelerini kullandı.

Karateci çocuklar babalarını terletti
Karateci çocuklar babalarını terletti
Karateci çocuklar babalarını terletti
Karateci çocuklar babalarını terletti
Karateci çocuklar babalarını terletti
Karateci çocuklar babalarını terletti
Karateci çocuklar babalarını terletti
Karateci çocuklar babalarını terletti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karateci çocuklar babalarını terletti - Son Dakika

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