Karşıyaka Basketbol'da antrenör değişikliği ve transfer hamlesi - Son Dakika
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Karşıyaka Basketbol'da antrenör değişikliği ve transfer hamlesi

Karşıyaka Basketbol\'da antrenör değişikliği ve transfer hamlesi

Karşıyaka Basketbol, yardımcı antrenörlük görevine Rüçhan Tamsöz'ü getirirken, Mert Celep ve Ergi Tırpancı'nın sözleşmesini uzattı. Ayrıca, altyapısından yetişen Ozan Yılmaz da takıma geri döndü.

21.08.2024 10:56
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Karşıyaka Basketbol, yardımcı antrenörlük görevine Rüçhan Tamsöz'ü getirirken, Mert Celep ve Ergi Tırpancı'nın da sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Yeşil-kırmızılılar, altyapısından yetişen Ozan Yılmaz'ın da İzmir ekibine geri döndüğünü açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. 5 yıldır Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapan Recep Şen ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, yardımcı antrenörlük görevine son olarak Darüşşafaka'da başantrenörlük görevi yapan Rüçhan Tamsöz'ün getirildiğini duyurdu. Bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi, iç transferde Mert Celep ve Ergi Tırpancı'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Ozan Yılmaz yuvaya döndü

Şu ana kadar dış transferde James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele ve Daron Russell'ı kadrosuna katan Karşıyaka Basketbol, bir hamle daha yaptı ve son olarak Final Spor'da forma giyen Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Ozan Yılmaz yuvaya geri döndü" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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